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|Profitables Siemens-Investment?
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04.11.2026 10:02:12
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Siemens-Investment gewesen.
Am 04.11.2021 wurden Siemens-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 145.94 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 6.852 Siemens-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 269.75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’848.36 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +84.84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 206.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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