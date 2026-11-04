DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 5 Jahren eingefahren

Am 04.11.2021 wurden Siemens-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 145.94 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 6.852 Siemens-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 269.75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’848.36 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +84.84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 206.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch