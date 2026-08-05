Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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05.08.2026 10:02:26
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Siemens-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Siemens-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Siemens-Papier bei 148.84 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens-Aktie investiert hat, hat nun 0.672 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 193.13 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Papiers am 04.08.2026 auf 287.45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93.13 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Siemens belief sich jüngst auf 217.47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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