DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor 10 Jahren verdient

Scout24-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Scout24-Aktie bei 31.20 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 32.051 Scout24-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83.95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’690.71 EUR wert. Damit wäre die Investition 169.07 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Scout24 eine Marktkapitalisierung von 5.72 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie ging am 01.10.2015 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs eines Scout24-Anteils bei 30.75 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch