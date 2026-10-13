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Scout24-Performance im Blick 13.10.2026 10:02:21

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Scout24 eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Scout24
67.96 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

Am 13.10.2023 wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 65.44 EUR wert. Bei einem Scout24-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 152.812 Scout24-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 73.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’208.74 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12.09 Prozent.

Scout24 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.94 Mrd. Euro gelistet. Die Scout24-Aktie wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das Scout24-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 30.75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Scout24
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12.10.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.10.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Short 14’742.98 13.81 S5CBDU
Short 15’285.54 8.95 SPNB2U
SMI-Kurs: 14’057.97 13.10.2026 10:38:36
Long 13’311.51 19.84 S1BR8U
Long 12’979.10 13.54 SXEBDU
Long 12’430.73 8.87 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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