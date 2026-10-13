DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 13.10.2023 wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 65.44 EUR wert. Bei einem Scout24-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 152.812 Scout24-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 73.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’208.74 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12.09 Prozent.

Scout24 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.94 Mrd. Euro gelistet. Die Scout24-Aktie wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das Scout24-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 30.75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch