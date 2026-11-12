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|Lohnende SAP SE-Investition?
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12.11.2026 10:02:04
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SAP SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren SAP SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades SAP SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die SAP SE-Aktie an diesem Tag bei 218.40 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hat, hat nun 0.458 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 96.59 EUR, da sich der Wert einer SAP SE-Aktie am 11.11.2026 auf 210.95 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 3.41 Prozent gleich.
Am Markt war SAP SE jüngst 237.03 Mrd. Euro wert. Das SAP SE-Papier wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines SAP SE-Anteils lag damals bei 53.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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