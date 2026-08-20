SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SAP SE-Investition
|
20.08.2026 10:02:04
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen SAP SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 20.08.2025 wurde das SAP SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die SAP SE-Anteile bei 233.75 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0.428 SAP SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 185.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79.53 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 20.47 Prozent gleich.
SAP SE wurde am Markt mit 210.64 Mrd. Euro bewertet. Das SAP SE-IPO fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der SAP SE-Aktie bei 53.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Donnerstagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.