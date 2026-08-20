DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr bedeutet

Am 20.08.2025 wurde das SAP SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die SAP SE-Anteile bei 233.75 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0.428 SAP SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 185.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79.53 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 20.47 Prozent gleich.

SAP SE wurde am Markt mit 210.64 Mrd. Euro bewertet. Das SAP SE-IPO fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der SAP SE-Aktie bei 53.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch