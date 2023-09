DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes SAP SE-Investment eingefahren

Die SAP SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die SAP SE-Aktie an diesem Tag bei 134.66 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die SAP SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74.261 SAP SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’004.90 EUR, da sich der Wert einer SAP SE-Aktie am 27.09.2023 auf 121.26 EUR belief. Mit einer Performance von -9.95 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von SAP SE belief sich zuletzt auf 141.51 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SAP SE-Papiers fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der SAP SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 53.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch