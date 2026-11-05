DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades SAP SE-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 77.10 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in SAP SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 129.702 SAP SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 27’795.07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 214.30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 177.95 Prozent gesteigert.

SAP SE wurde am Markt mit 233.31 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der SAP SE-Anteile an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Der Erstkurs des SAP SE-Papiers belief sich damals auf 53.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch