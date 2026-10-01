DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades SAP SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 116.26 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.860 SAP SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 159.69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 185.66 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59.69 Prozent erhöht.

SAP SE wurde am Markt mit 213.90 Mrd. Euro bewertet. Am 13.09.2000 wurden SAP SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SAP SE-Aktie auf 53.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch