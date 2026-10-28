DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die RWE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das RWE-Papier an diesem Tag bei 14.13 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die RWE-Aktie investierten, hätten nun 7.077 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 407.36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57.56 EUR belief. Mit einer Performance von +307.36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 44.90 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch