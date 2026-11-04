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|Profitables RWE-Investment?
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04.11.2026 10:02:12
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in RWE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das RWE-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42.46 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 23.552 RWE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’338.67 EUR, da sich der Wert einer RWE-Aktie am 03.11.2026 auf 56.84 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33.87 Prozent erhöht.
Der Marktwert von RWE betrug jüngst 44.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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