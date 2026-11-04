DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor einem Jahr abgeworfen

Das RWE-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42.46 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 23.552 RWE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’338.67 EUR, da sich der Wert einer RWE-Aktie am 03.11.2026 auf 56.84 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33.87 Prozent erhöht.

Der Marktwert von RWE betrug jüngst 44.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch