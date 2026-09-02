DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingebracht

Das RWE-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die RWE-Aktie bei 15.03 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das RWE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66.534 RWE-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 58.58 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’897.54 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 289.75 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von RWE belief sich jüngst auf 45.74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch