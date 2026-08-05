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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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Rheinmetall-Investition im Blick 05.08.2026 10:02:26

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rheinmetall eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Rheinmetall
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Das Rheinmetall-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Rheinmetall-Aktie an diesem Tag 63.36 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Rheinmetall-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 157.828 Rheinmetall-Aktien. Die gehaltenen Rheinmetall-Papiere wären am 04.08.2026 189’520.20 EUR wert, da der Schlussstand 1’200.80 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1’795.20 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Rheinmetall belief sich jüngst auf 54.82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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