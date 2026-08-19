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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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Langfristige Performance 19.08.2026 10:02:14

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Rheinmetall
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Das Rheinmetall-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Rheinmetall-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 249.40 EUR. Bei einem Rheinmetall-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.010 Rheinmetall-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’866.88 EUR, da sich der Wert eines Rheinmetall-Papiers am 18.08.2026 auf 1’213.80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 386.69 Prozent angezogen.

Insgesamt war Rheinmetall zuletzt 56.64 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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