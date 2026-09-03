QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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03.09.2026 10:02:30
DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in QIAGEN-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Der Schlusskurs des QIAGEN-Papiers betrug an diesem Tag 42.28 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 236.495 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 38.16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’023.46 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9.77 Prozent verringert.
Der Marktwert von QIAGEN betrug jüngst 7.70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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