QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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20.08.2026 10:02:04
DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in QIAGEN von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in QIAGEN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden QIAGEN-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der QIAGEN-Anteile betrug an diesem Tag 50.84 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.967 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 37.59 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.93 EUR wert. Damit wäre die Investition um 26.07 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete QIAGEN eine Marktkapitalisierung von 7.46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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