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QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

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Langfristige Investition 15.10.2026 10:02:02

DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die QIAGEN-Aktie Anlegern gebracht.

QIAGEN
38.31 CHF 0.18%
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Heute vor 5 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 49.93 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 200.291 QIAGEN-Papiere. Die gehaltenen QIAGEN-Papiere wären am 14.10.2026 8’235.98 EUR wert, da der Schlussstand 41.12 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 17.64 Prozent.

Zuletzt verbuchte QIAGEN einen Börsenwert von 8.36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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