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QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

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QIAGEN-Investment im Blick 27.08.2026 10:02:02

DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen QIAGEN-Einstiegs gewesen.

QIAGEN
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Heute vor 10 Jahren wurden QIAGEN-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 27.53 EUR. Bei einem QIAGEN-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36.317 QIAGEN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’356.09 EUR, da sich der Wert einer QIAGEN-Aktie am 26.08.2026 auf 37.34 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35.61 Prozent angezogen.

Insgesamt war QIAGEN zuletzt 7.72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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