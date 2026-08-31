Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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31.08.2026 10:02:22
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier letztlich bei 544.60 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18.362 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 518.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’511.57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.88 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von 65.17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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