DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier letztlich bei 544.60 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18.362 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 518.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’511.57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.88 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Marktkapitalisierung von 65.17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch