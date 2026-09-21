Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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21.09.2026 10:02:30
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment gewesen.
Am 21.09.2016 wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 167.20 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59.809 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 30’251.20 EUR, da sich der Wert einer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am 18.09.2026 auf 505.80 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 202.51 Prozent gesteigert.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft war somit zuletzt am Markt 63.64 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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