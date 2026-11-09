DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile bei 253.95 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investierten, hätten nun 0.394 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (569.20 EUR), wäre das Investment nun 224.14 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 124.14 Prozent.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde am Markt mit 71.61 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch