DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 241.50 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 41.408 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 21’689.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 523.80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 116.89 Prozent erhöht.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 65.90 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch