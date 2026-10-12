Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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12.10.2026 10:02:29
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 241.50 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 41.408 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 21’689.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 523.80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 116.89 Prozent erhöht.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 65.90 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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