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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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Lukratives Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment? 07.09.2026 10:02:28

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Einstiegs gewesen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
486.06 CHF -2.18%
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Heute vor 3 Jahren wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile bei 360.80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investierten, hätten nun 0.277 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere wären am 04.09.2026 146.23 EUR wert, da der Schlussstand 527.60 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46.23 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Börsenwert von 66.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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