DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile bei 360.80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investierten, hätten nun 0.277 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere wären am 04.09.2026 146.23 EUR wert, da der Schlussstand 527.60 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46.23 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Börsenwert von 66.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch