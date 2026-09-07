Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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|Lukratives Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment?
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07.09.2026 10:02:28
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile bei 360.80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investierten, hätten nun 0.277 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere wären am 04.09.2026 146.23 EUR wert, da der Schlussstand 527.60 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46.23 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Börsenwert von 66.38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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