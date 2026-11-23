Heute vor 1 Jahr wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 532.40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.783 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 580.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’894.06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.94 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Börsenwert von 71.96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch