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|Lukrative Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition?
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23.11.2026 10:02:22
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 532.40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.783 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 580.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’894.06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.94 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Börsenwert von 71.96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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