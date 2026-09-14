DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 244.20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.095 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 503.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’061.43 EUR wert. Mit einer Performance von +106.14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63.33 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch