Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
14.09.2026 10:02:17
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 244.20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.095 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 503.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’061.43 EUR wert. Mit einer Performance von +106.14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63.33 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
11.09.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26