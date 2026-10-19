DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 174.40 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investierten, hätten nun 0.573 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf 547.20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 313.76 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 213.76 Prozent zugenommen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 68.85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch