MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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07.09.2026 10:02:28
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MTU Aero Engines-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades MTU Aero Engines-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der MTU Aero Engines-Anteile betrug an diesem Tag 214.50 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4.662 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’620.51 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Anteils am 04.09.2026 auf 347.60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 62.05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines belief sich zuletzt auf 18.73 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Anteils fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der MTU Aero Engines-Anteilsschein bei 21.89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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