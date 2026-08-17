MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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17.08.2026 10:02:40
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die MTU Aero Engines-Aktie bei 201.60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.960 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 382.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’898.31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89.83 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von MTU Aero Engines belief sich zuletzt auf 20.62 Mrd. Euro. Der MTU Aero Engines-Börsengang fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines MTU Aero Engines-Anteils lag damals bei 21.89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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