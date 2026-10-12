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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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Langfristige Performance 12.10.2026 10:02:29

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MTU Aero Engines-Aktie gebracht.

MTU Aero Engines
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Heute vor 5 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 190.70 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0.524 MTU Aero Engines-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 182.96 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers am 09.10.2026 auf 348.90 EUR belief. Mit einer Performance von +82.96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für MTU Aero Engines eine Börsenbewertung in Höhe von 18.80 Mrd. Euro. Die MTU Aero Engines-Aktie ging am 06.06.2005 an die Börse XETRA. Ein MTU Aero Engines-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 21.89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: MTU Aero Engines
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