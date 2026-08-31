Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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31.08.2026 10:02:22
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren in Merck-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Das Merck-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 166.00 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 6.024 Merck-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (140.25 EUR), wäre die Investition nun 844.88 EUR wert. Mit einer Performance von -15.51 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Merck einen Börsenwert von 60.98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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