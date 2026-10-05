Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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05.10.2026 10:02:19
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Merck eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Die Merck-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Merck-Aktie an diesem Tag bei 186.40 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.536 Merck-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 136.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73.44 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26.56 Prozent abgenommen.
Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 59.52 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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