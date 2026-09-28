Merck Aktie 412799 / DE0006599905
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
28.09.2026 10:02:19
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Merck-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Merck-Anteile an diesem Tag 155.85 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 64.164 Merck-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’662.18 EUR, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 25.09.2026 auf 135.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.38 Prozent verringert.
Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 58.69 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck KGaA
|
21.09.26
|DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.09.26