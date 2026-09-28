DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Merck-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Merck-Anteile an diesem Tag 155.85 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 64.164 Merck-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’662.18 EUR, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 25.09.2026 auf 135.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.38 Prozent verringert.

Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 58.69 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch