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|Lohnendes Merck-Investment?
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02.11.2026 10:02:26
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Merck-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Merck-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Merck-Aktie bei 209.90 EUR. Bei einem Merck-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.764 Merck-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Merck-Aktie auf 151.30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 720.82 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27.92 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Merck eine Marktkapitalisierung von 65.78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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