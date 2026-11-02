DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Merck-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Merck-Aktie bei 209.90 EUR. Bei einem Merck-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.764 Merck-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Merck-Aktie auf 151.30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 720.82 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27.92 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Merck eine Marktkapitalisierung von 65.78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch