DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Merck-Papier bei 97.49 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 102.575 Merck-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’257.98 EUR, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 06.11.2026 auf 148.75 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +52.58 Prozent.

Zuletzt verbuchte Merck einen Börsenwert von 64.67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch