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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage unter der Lupe 05.08.2026 10:02:26

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren angefallen

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Einstiegs gewesen.

Mercedes-Benz Group
43.60 CHF -0.59%
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Am 05.08.2016 wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51.23 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.952 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 94.10 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 04.08.2026 auf 48.21 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.90 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich zuletzt auf 45.90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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