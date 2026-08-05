DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren angefallen

Am 05.08.2016 wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51.23 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.952 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 94.10 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 04.08.2026 auf 48.21 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.90 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich zuletzt auf 45.90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch