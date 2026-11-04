DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier bei 56.24 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.781 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 719.77 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 03.11.2026 auf 40.48 EUR belief. Damit wäre die Investition um 28.02 Prozent gesunken.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39.40 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch