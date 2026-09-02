Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment
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02.09.2026 10:02:14
DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment verlieren können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 52.77 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hat, hat nun 18.951 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 890.12 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 01.09.2026 auf 46.97 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10.99 Prozent eingebüsst.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wurde am Markt mit 45.21 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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