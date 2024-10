DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren verdient

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an diesem Tag 42.33 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 236.265 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf 57.38 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’556.90 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35.57 Prozent erhöht.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Wert an der Börse wurde auf 59.33 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch