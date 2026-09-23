DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren gekostet

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 61.30 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16.314 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf 43.47 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 709.17 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 29.08 Prozent.

Der Börsenwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich zuletzt auf 41.80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch