DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) abgeworfen

Am 30.08.2018 wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an diesem Tag 47.56 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.103 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 142.63 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 29.08.2023 auf 67.83 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 42.63 Prozent gleich.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 71.51 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch