Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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12.10.2026 10:02:29
DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Infineon eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Infineon-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Infineon-Aktie betrug an diesem Tag 33.06 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Infineon-Aktie investiert, befänden sich nun 3.025 Infineon-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (58.86 EUR), wäre die Investition nun 178.04 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78.04 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Infineon bezifferte sich zuletzt auf 76.64 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Infineon-Papiers fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Infineon-Aktie wurde der Erstkurs mit 70.20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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