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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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HOCHTIEF-Anlage 06.10.2026 10:02:12

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

HOCHTIEF
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Heute vor 3 Jahren wurde das HOCHTIEF-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 94.15 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.062 HOCHTIEF-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 427.19 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 05.10.2026 auf 402.20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 327.19 Prozent.

Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich jüngst auf 30.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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