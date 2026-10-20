HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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20.10.2026 10:02:12
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren HOCHTIEF-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HOCHTIEF-Anteile an diesem Tag 125.45 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 79.713 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (374.00 EUR), wäre die Investition nun 29’812.67 EUR wert. Mit einer Performance von +198.13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für HOCHTIEF eine Börsenbewertung in Höhe von 28.04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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