DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das HOCHTIEF-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die HOCHTIEF-Anteile bei 91.20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.965 HOCHTIEF-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 4’912.28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 448.00 EUR belief. Damit wäre die Investition 391.23 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 34.04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch