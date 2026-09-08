DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 08.09.2023 wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 99.95 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das HOCHTIEF-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100.050 HOCHTIEF-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.09.2026 43’681.84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 436.60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 336.82 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF bezifferte sich zuletzt auf 32.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch