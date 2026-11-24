Heute vor 1 Jahr wurde die HOCHTIEF-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 287.20 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.482 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 1’240.25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 356.20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24.03 Prozent erhöht.

HOCHTIEF wurde am Markt mit 25.43 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch