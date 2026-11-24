|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
24.11.2026 10:02:13
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die HOCHTIEF-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 287.20 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.482 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 1’240.25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 356.20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24.03 Prozent erhöht.
HOCHTIEF wurde am Markt mit 25.43 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
09:29
|HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Dienstagvormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
23.11.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
23.11.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.