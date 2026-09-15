HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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15.09.2026 10:02:07
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 15.09.2021 wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69.50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.439 HOCHTIEF-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 542.73 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 14.09.2026 auf 377.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 442.73 Prozent gesteigert.
HOCHTIEF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31.32 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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