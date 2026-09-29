HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler HOCHTIEF-Einstieg?
|
29.09.2026 10:02:12
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in HOCHTIEF eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 218.80 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HOCHTIEF-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 45.704 HOCHTIEF-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’998.17 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 28.09.2026 auf 393.80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 79.98 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für HOCHTIEF eine Börsenbewertung in Höhe von 29.89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
09:29
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagvormittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
28.09.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
28.09.26
|HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Mittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI fester -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.