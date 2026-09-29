DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 218.80 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HOCHTIEF-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 45.704 HOCHTIEF-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’998.17 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 28.09.2026 auf 393.80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 79.98 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für HOCHTIEF eine Börsenbewertung in Höhe von 29.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch