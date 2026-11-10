DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem HOCHTIEF-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70.84 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 141.163 HOCHTIEF-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 50’959.91 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 09.11.2026 auf 361.00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 409.60 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete HOCHTIEF eine Marktkapitalisierung von 27.51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch