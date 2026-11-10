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|Lukrative HOCHTIEF-Investition?
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10.11.2026 10:02:07
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren HOCHTIEF-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem HOCHTIEF-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70.84 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 141.163 HOCHTIEF-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 50’959.91 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 09.11.2026 auf 361.00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 409.60 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete HOCHTIEF eine Marktkapitalisierung von 27.51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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