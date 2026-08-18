HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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18.08.2026 10:02:13
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in HOCHTIEF-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 18.08.2021 wurden HOCHTIEF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HOCHTIEF-Anteile an diesem Tag 71.56 EUR wert. Bei einem HOCHTIEF-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 139.743 HOCHTIEF-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen HOCHTIEF-Papiere wären am 17.08.2026 61’235.33 EUR wert, da der Schlussstand 438.20 EUR betrug. Mit einer Performance von +512.35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle HOCHTIEF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33.33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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